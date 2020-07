München - Ein Riesenrad am Königsplatz, Fahrgeschäfte im Olympiapark, Fressbuden am Haidenauplatz und eine Boulderwand auf der Theresienwiese: All das sind geplante Attraktionen vom "Sommer in der Stadt", den der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats am Dienstag einstimmig beschlossen hat.