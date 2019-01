Die Rams haben in ihrer Conference besser abgeschnitten – sie hatten am Ende eine Bilanz von 13 Siegen und drei Niederlagen. Neben den New Orleans Saints gehören sie damit zu den erfolgreichsten Teams in der NFC. In den Playoffs gab es dann einen 30:22-Erfolg gegen die Dallas Cowboys, danach folgte der knapp 26:23-Sieg gegen die New Orleans Saints in der Verlängerung.

Die Regeln – Wie funktioniert American Football eigentlich?

Wohl kaum eine Sportart ist anfangs so kompliziert, verwirrend und schwer zu verstehen wie American Football. Die Grundregeln für Einsteiger sowie die wichtigsten Begriffe, wie Touchdown, Interception und Challenge, gibt es hier.

Wer singt die Nationalhymne beim Super Bowl 2019?

Ein Highlight für Zuschauer und Fans ist vor jedem Footballspiel die Nationalhymne, die für gewöhnlich in äußert patriotischer Weise inszeniert wird. Neben einer riesigen US-Flagge, die über das gesamte Spielfeld gespannt wird, gibt es auch Düsenjets des Militärs, die während der Hymne "The Star-Spangled Banner" über das Stadion sausen. Beim diesjährigen Super Bowl wird die US-amerikanische Soul-Sängerin Gladys Knight die Nationalhymne vortragen.

Wer tritt in der Halbzeitshow des Super Bowl auf?

Manche Menschen sehen sich den Super Bowl nur wegen ihr an – der bombastisch inszenierten Halbzeitshow mit etlichen internationalen Top-Stars. Für den großen Auftritt wird innerhalb weniger Minuten eine riesige Bühne in der Mitte des Spielfelds aufstellt. In diesem Jahr ist die Gruppe Maroon 5 Headliner der Show. Danebem treten die Rapper Big Boi und Travis Scott im Stadion auf.

Einer der größten Skandale des Super Bowls ereignete sich während der Halbzeitshow im Jahr 2004. Damals sorgte der "Nipplegate"-Eklat für Aufsehen. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Janet Jackson riss Justin Timberlake der Sängerin damals teilweise die Kleidung vom Leib – die rechte Brust war plötzlich entblößt. Ein Aufschrei ging durch die USA, der Skandal war perfekt. Seit dem Vorfall wird die Übertragung im Fernsehen mit fünf Sekunden Verzögerung ausgestrahlt, um im "Notfall" noch eingreifen zu können.

Wie viele Menschen sehen den Super Bowl im TV?

Der Super Bowl ist das größte Einzelsport-Ereignis der Welt – so ist es wenig verwunderlich, dass sich auch die Zuschauerzahlen in astronomischen Sphären befinden. In den USA verfolgen im Schnitt rund 111 Millionen Menschen das Endspiel vor dem heimischen Fernseher – in der Spitze sind es sogar bis zu 150 Millionen. Weltweit hat der Super Bowl sogar in etwa 800 Millionen Zuschauer. Mit anderen Worten entspricht das in etwa der gesamten Einwohnerzahl Deutschlands – mal zehn genommen! Besonders kurios: In den Top 10 der TV-Übertragungen mit den meisten Zuschauern aller Zeiten in den USA finden sich neun Super-Bowl-Spiele.

Wie kann man den Super Bowl 2019 im Fernsehen verfolgen?

Der Super Bowl ist mittlerweile auch im deutschen Fernsehen zu sehen: Die Übertragung beginnt mit einer ausführlichen Vorberichterstattung, dem "Countdown zum Super Bowl", um 20:15 Uhr auf ProSieben Maxx oder "ran.de". Um 22:50 Uhr wird dann der Sender gewechselt, die weiteren Vorberichte sowie die eigentliche Partie gibt's dann live auf ProSieben und "ran.de" zu sehen. Der Livestreamingdienst DAZN überträgt das Spiel ebenfalls.

Wer den Super Bowl lieber mit amerikanischen Kommentatoren verfolgen möchte, kann auf den NFL Game Pass zurückgreifen. Allerdings ist dieser nicht ganz günstig – für die Übertragung des Endspiels sind knapp 29 Euro fällig.

Was kosten 30 Sekunden TV-Werbung beim Super Bowl?

Neben der Halbzeitshow sind auch die TV-Werbungen während der Pausen äußerst beliebt. Auch wegen der enormen Zuschauerzahl in den USA ist klar, dass sich der Sender die Werbezeit fürstlich bezahlen lässt. Mindestens fünf Millionen US-Dollar kosten 30 Sekunden. Zum Vergleich: Beim deutschen Champions-League-Finale 2013 zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund in Wembley kosteten 30 Sekunden Werbung bei Sky je nach Sendezeit zwischen 23.640 Euro (in der Halbzeit) und 38.130 Euro (Exklusiv-Spot nach der Halbzeit).

Wieso heißt der Super-Bowl-Pokal "Vince Lombardi Trophy"?

Einmal die "Vince Lombardi Trophy" in die Höhe recken – das ist der Traum eines jeden Footballspielers. Der Gewinner des Super Bowls bekommt die dreieinhalb Kilogramm schwere und 55 Zentimeter hohe Tropähe – seit dem Super Bowl 1996 wird der Pokal dem Eigentümer der Siegermannschaft auf dem Spielfeld verliehen. Zuvor wurde er immer nach dem Spiel in der Umkleidekabine überreicht.

Zunächst hieß die Trophäe eigentlich "World Championship Game Trophy" – 1971 wurde sie jedoch zu Ehren des Head Coaches der Green Bay Packers, Vince Lombardi, umbenannt. Lombardis Mannschaft konnte die ersten beiden Super Bowls gewinnen. Die Trophäe ist insgesamt rund 25.000 Dollar wert. Zudem erhalten vom Quarterback über den Trainer bis hin zum Physio-Therapeuten alle Mitglieder der Siegermannschaft einen sogenannten Super Bowl Ring im Wert von mehreren Tausend Dollar.

Welche Teams haben die meisten Super Bowls gewonnen?

Die Pittsburgh Steelers sind das erfolgreichste Team der NFL-Geschichte – die Mannschaft konnte den Super Bowl insgesamt sechs Mal gewinnen, zuletzt im Jahr 2009. Danach folgen die Dallas Cowboys, die San Francisco 49ers und der aktuelle Titelverteidiger, die New England Patriots, mit jeweils fünf Endspiel-Siegen.