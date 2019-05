Dating Queen, Mit der Tür ins Haus, ... TV-Tipps am Donnerstag

In "Dating Queen" (VOX) wird Amy Schumer plötzlich mit unbekannten Gefühlen konfrontiert. Chiara Schoras bekommt in "Mit der Tür ins Haus" (ZDF) ungebetenen Besuch und bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) stehen die Kandidatinnen heute mit Dragqueens auf der Bühne.