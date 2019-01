Hamburg landet bei Städte-Ranking auf dem letzten Platz

Hinter Münchens fünftem Platz liegen Essen, Köln, Leipzig und Düsseldorf. Schlusslicht des Rankings bildet Hamburg. Vielleicht sind Tinder-Nutzer in den Städten, die in dem Ranking nicht so gut abgeschnitten haben, nur beim Online-Dating etwas zaghafter und flirten lieber auf die altmodische Weise, wie es unsere Vorfahren schon getan haben - von Angesicht zu Angesicht.