Bilanz: 6.803 Polizisten bei Bayern-Spielen, 3493 Beamte bei Löwen

Rund um den Profifußball in Bayern gab es vergangene Saison 477 Straftaten – und 88 verletzte Personen. Den Grünen zufolge verletzten sich demnach 0,0024 Prozent der Besucher im oder am Stadion. Polizeieinsätze In der Saison 2018/19 wurden bei Spielen des FC Bayern 6.803 Polizisten eingesetzt – ein leichter Rückgang im Vergleich zur Vorsaison, bei Spielen der Löwen waren 3493 Beamte im Einsatz (hier nennt das Innenministerium keinen Vergleichswert aus der Vorsaison). Im Schnitt sind in Bayern pro Profispiel (und da zählen auch Spiele in Würzburg oder Unterhaching dazu) 176 Einsatzkräfte im Einsatz – nach Einschätzung der Grünen ist das eine deutlich höhere Zahl als in anderen Bundesländern. Pro Spieltag werden die Beamten im Schnitt sieben Stunden eingesetzt.