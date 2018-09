Schlägerei an der Hackerbrücke

Kurz nach Mitternacht gab es dann an der Hackerbrücke Ärger. Zwei junge Männer (18 und 19 Jahre alt) aus Nandlstadt (Kreis Freising) und Tegernbach (Kreis Pfaffenhofen) wurden im Gedränge am Abgang zum Bahnsteig von hinten geschubst, so dass sie gegen andere Personen stießen. Aus einer Gruppe vor ihnen drehten sich daraufhin zwei Männer um und schlugen sofort mit den Fäusten auf die Beiden ein. Dann entfernte sich die gesamte Gruppe.

Der 18 und der 19-Jährige erlitten jeweils blutende Wunden und Prellungen im Gesicht. Beim Nandlstädter schwoll die Nase im Laufe der Vernehmung bei der Polizei so stark an, dass er vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik gebracht wurde.