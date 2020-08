Köllner: Kleingruppentraining sorgte für Grüppchenbildung

Grund dafür waren laut Köllner auch die ungewöhnlichen Trainingsbedingungen. Nach Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs musste die Mannschaft zunächst in Kleingruppen trainieren, was dem Zusammenhalt innerhalb des Teams nicht gut getan habe. "Die Meisterschaft wird in der Regel in der Saisonschlussphase entschieden, da brauchst du eine funktionierende Gruppe", meint Köllner: "Letzte Saison war wegen Corona äußerst schwierig, weil wir durch die Unterbrechung eine komplett neue Vorbereitung hatten, ohne dass wir als Gruppe fungieren konnten." Dadurch seien innerhalb der Mannschaft zwangsläufig neue Hierarchien entstanden. "Das war am Ende ein Killer für uns", lautet Köllners Fazit.