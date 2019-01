Eva Brenner (43), die bereits seit der ersten Folge Teil die Sendung moderiert, erklärte gegenüber dem Magazin: "Natürlich stimmt mich das Ende von 'Zuhause im Glück' sehr traurig – unser Wanderzirkus ist für mich in all den Jahren zu einer zweiten Familie geworden. Wir haben so viel erlebt, durften dabei so vielen Menschen helfen und dafür bin ich von Herzen dankbar." Gleichzeitig sei ein Ende auch immer ein Neuanfang und sie sei gespannt, was die Zukunft für sie und ihre Kollegen bereithalte.