Torjubel von Robert Lewandowski ist Tochter Klara gewidmet

Seine Tore feiert der polnische Nationalspieler regelmäßig mit einem charakteristischen Jubel: Der 30-Jährige verschränkt die Arme vor der Brust und formt so ein großes X. Nun hat Lewandowski erklärt, was hinter seinem Torjubel steckt. "Irgendwann habe ich einfach mal so gejubelt, es war intuitiv", erzählte der Stürmer in der "Welt am Sonntag". "Meine Frau hat dann zu mir gesagt, dass es aussieht, als würde ich ein X-Chromosom formen. Dann wurde sie schwanger, und wir dachten: Das passt doch! Also habe ich den Jubel beibehalten", erklärte Lewandowski weiter.