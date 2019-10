Das sind heute seine Prioritäten Boris Becker: Die positive Seite des Insolvenzverfahrens

Seit etwas mehr als zwei Jahren (Juni 2017) läuft in London ein Insolvenzverfahren gegen Boris ­Becker (51). Im Interview mit der "Bild am Sonntag" zieht die Tennis-Legende nun eine überraschend positive Bilanz, gibt aber auch zu, wie hart die vergangene Zeit war. "Das war die schwierigste Zeit meines Lebens. Ich möchte meinem schlimmsten Feind nicht wünschen, was ich in den letzten zwei Jahren erlebt habe", sagt er sogar. Dann wird er positiv.