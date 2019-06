Das sind die wahren Hintergründe YouTuber Rezo spricht bei Böhmermann erstmals im TV über sein Video

Ob es eine Gefahr berge, dass YouTuber wie er auf einmal diese Art von Macht erlangen könnten, wollte Böhmermann wissen. "Diese Gefahr gibt es nicht nur bei Leuten da, die die Meinungsmacht auf der Plattform [YouTube] haben, sondern grundsätzlich alle Leute, die eine Meinungsmacht haben. Sie alle können sie grundsätzlich schlecht nutzen." Das passiere auch in den etablierten Medien wie Zeitungen.

Rezo verlor einen lukrativen "Deal"

Die einzige negative Konsequenz seines Videos sei aber nur gewesen, dass er einen "Deal relativ safe in der Hand" hatte, den er nun verloren habe, gesteht der YouTuber. Dabei sei es um viel Geld gegangen. Sein Tipp in Richtung der Politiker: Sie sollten allgemein "weniger Scheiße bauen", aber auch ihre Sprache weniger "künstlich" gestalten und einfach "ein bisschen menschlicher und klarer werden in der Sprache".

Selbst in die Politik wolle er aber nicht einsteigen. Die letzten Wochen seien sehr stressig gewesen. Das sei nicht sein "Ding". Er werde weiterhin das machen, was er am besten könne: Leute unterhalten.