Genf - Die Elektromobilität ist in all ihrer Vielfalt und ihren Facetten am mondänen Genfer See nahezu geräuschlos vorgefahren. Im hellen Scheinwerferlicht haben sich die alternativen Antriebe auf dem Genfer Autosalon präsentiert. Wir haben uns davon überzeugt und festgestellt: Hersteller, Importeure und Zulieferer haben ihre Hausaufgaben gemacht.