"Das sind alles Geldsäckel" Frankfurt-Boss Steubing stichelt gegen Spieler des FC Bayern

Steubing: FC Bayern hat weniger trainiert als Frankfurt

Als Grund für die bisweilen überschaubaren Auftritte der Münchner führt er viel mehr die Mentalität der Spieler an. "Die Bayern-Profis hatten meines Wissens und erstaunlicherweise nicht verinnerlicht, was Kovac von ihnen verlangte: Nämlich alles dem Erfolg unterzuordnen. Ich behaupte mal: Bayern hatte in der jüngeren Vergangenheit sehr viel weniger trainiert als wir", meint Steubing.