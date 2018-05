Das Schloss soll wieder schäumen Brauereigenossenschaft Remontebräu will Schleißheim eigenes Bier schenken

Schleißheim - Es war eine Münchner Großbrauerei, die dem Schleißheimer Bier in den 20er Jahren den Garaus machte, als sie den Betrieb übernahm und die Produktion einstellen ließ. Über 100 Jahre wurde in der Gemeinde kein eigenes Bier hergestellt - ein Zustand, den einige Bierliebhaber aus der Gegend nicht hinnehmen wollten. Aus ihnen hat sich die Brauereigenossenschaft Remontebräu Schleißheim gegründet, die in der zweiten Hälfte des Jahres wieder ein Schleißheimer Bier herausbringen will.