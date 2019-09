"Betroffene reagieren oft nicht im erwünschten Sinn"

Wie sollte man reagieren?

Wenn ich mir zutraue, eine womöglich unangenehme Reaktion zu ertragen und/oder wenn ich in der Verantwortung stehe: klar und unmissverständlich, jedoch ohne Vorwurf. Zum Beispiel: "Ich rieche bei Ihnen Alkohol", "Du reagierst in letzter Zeit oft heftig und für mich nicht nachvollziehbar, geht es dir nicht gut?", "Ich höre, dass über dich geredet wird, Thema dabei ist der Alkohol".

Viele werden wohl zu Beginn nicht einsichtig sein.

Ja, erfahrungsgemäß reagieren Betroffene nicht gleich im erwünschten Sinn oder höchstens im Sinn einer Anpassung: "Ich muss jetzt vorsichtig sein." Was zunächst wie eine Lösung aussieht, entpuppt sich manchmal als ein vorübergehendes Sich-Zusammenreißen. In Schulungen von Vorgesetzten stimmen wir darauf ein, dass sich eine tragfähige Veränderungsmotivation beim Betroffenen meist allmählich entwickelt. Konsequente Begleitung bei seiner großen Aufgabe hilft.

Und wenn es dann mit der Firma aufs Oktoberfest geht?

Der Betroffene muss selbst entscheiden, ob er sich das zumuten möchte. Empfohlen wird im Allgemeinen Klarheit: die wichtigen Personen informieren, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Eindeutigkeit und Konsequenz dieser Art helfen am ehesten, dass die Umgebung sich an meine Abstinenz gewöhnt und in mir neue, stabile Gewohnheiten wachsen.

"Alkoholverbot in der Firma ist ein starker präventiver Schritt"

Ist ein komplettes Alkoholverbot in Firmen eine Lösung?

Generelle Alkoholverbote innerhalb der Arbeitszeit sind möglich und werden zunehmend vereinbart. Ein starkes Signal mit der Chance, dass Alkohol-Missbraucher künftig früher auffallen. Und damit ein starker präventiver Schritt.

Welche Präventionsprogramme gibt es für Unternehmen?

Eingebettet am besten in den größeren Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements gibt es bewährte Konzepte für Prävention von Suchtproblemen und für den Umgang mit auffälligen Mitarbeitern. Im Kern steht die Idee: Vorgesetzte befähigen, das Thema wahrzunehmen und angemessen anzusprechen – Betroffene an ihre arbeitsvertraglichen Pflichten erinnern, wenn nötig mit Unterstützung aus dem Unternehmen und in Abstimmung mit dem externen Suchthilfe-System. Eine wertvolle Unterstützung bietet der Einsatz von fortgebildeten eigenen Mitarbeitern, welche Vorgesetzte beraten und betroffene Kollegen begleiten.