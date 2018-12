Jüngst hatte Robben auf einem Fanclub-Besuch am Tegernsee erzählt, dass er und der FC Bayern den zum Saisonende auslaufenden Vertrag des 34-Jährigen nicht mehr verlängern werden. Nun verpasst der Tempodribbler vorerst neben dem Spiel in Hannover auch das kommende Heimspiel gegen RB Leipzig am Mittwoch (20.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) sowie den Hinrundenabschluss bei Eintracht Frankfurt am Samstag, 22. Dezember (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker).