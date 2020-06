Kanzlerkandidat der Union: "Es läuft aktuell auf Söder hinaus"

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, der derzeit mit Söder in einer schwarz-orangen Koalition in Bayern regiert, sieht den Ministerpräsidenten als aussichtsreichen Bewerber. "Er ist der potenzielle Kanzlerkandidat", so Aiwanger im AZ-Interview. Und weiter: "Es läuft aktuell auf Söder hinaus. Ich glaube aber fast, er weiß selbst nicht, ob er es machen soll oder nicht."