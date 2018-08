Alkoholverbot: Regensburg nimmt es lockerer

In Nürnberg sind die Fallzahlen deutlich geringer: 37 Anzeigen im Zusammenhang mit der AVV gingen beim Rechtsamt der Stadt bislang ein. Außerdem wurden 51 Betretungsverbote erlassen. Ein Betroffener zahlte nicht, woraufhin vom Verwaltungsgericht ersatzweise Haft angeordnet wurde.

Weiterhin kein Alkoholverbot wird es vor dem Hauptbahnhof in Regensburg geben. Der Vorplatz befindet sich dort - anders als in München und Nürnberg - nicht auf städtischem Gebiet, sondern gehört der Deutschen Bahn. "Es gibt seitens der Bahn an keinem Bahnhof in Ostbayern ein Alkoholverbot", betonte Bahnsprecher Anton Knapp.

In Würzburg regelt die Sicherheitssatzung den Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen. So ist es in der gesamten Innenstadt - und damit auch vor dem Hauptbahnhof - nicht erlaubt, "sich zum Alkoholgenuss außerhalb von Freischankflächen aufzuhalten oder zu verweilen, soweit dadurch die öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigt werden kann."

Stadtsprecher Christian Weiß spricht von einem "leichten Alkoholverbot". Wenn ein Pärchen Prosecco trinke, drücke man schon ein Auge zu, gegen ein Saufgelage gehe der Kommunale Ordnungsdienst aber vor.