Das müssen Reiserückkehrer wissen Corona-Tests jetzt unter Zwang möglich

Die Politik macht ernst und schickt alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten zum verpflichtenden Corona-Test. Die entsprechenden Verordnungen treten voraussichtlich in der kommenden Woche in Kraft. Darauf einigten sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (40, CDU) und seine Länderkollegen bereits vor einigen Tagen. Der Nachrichtenagentur spot on news liegt nun ein Referentenentwurf der entsprechenden Verordnung des Ministeriums vor, der das geplante Vorgehen konkretisiert.