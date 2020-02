Das Model ist zum ersten Mal schwanger Wiener Opernball: So hat Barbara Meier bei ihrem Outfit getrickst

Besonderes Schmuckstück

"Das Collier hat mir mein Mann geschenkt. Er hat das selbst mit designt und mir zur Schwangerschaft geschenkt", so Meier. "Ich fand das Geschenk so schön, weil ich es nicht nur für mich sehe, sondern es gerne irgendwann an unser Kind weitervererben möchte. Das Schöne an echtem Schmuck ist ja, dass er über Generationen in einer Familie bleiben kann. Die Vorstellung, dass irgendwann meine Enkelin noch mit dem Collier zum Ball geht, finde ich super schön!"