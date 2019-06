"Das letzte Wort" Anke Engelke spielt Hauptrolle in tragikomischer Netflix-Serie

In der tragikomischen Serie spielt die Schauspielerin und Komikerin eine Trauerrednerin, die nach dem Tod ihres Mannes den Glauben an ihre Arbeit und die Kontrolle über ihre Familie verliert. Engelkes Charakter fehlen nach diesem Schicksalsschlag die letzten Worte, die sie sonst beruflich an die Angehörigen weitergibt. Als sie bemerkt, dass sie ihn nicht loslassen kann, beginnt sie, die Beerdigung ihres Mannes zu sabotieren, bis sie die richtigen Worte gefunden hat.