"Das Lächeln hab' ich noch drauf" Zehn Jahre danach: Lena Meyer-Landrut stellt ihren ESC-Siegerlook nach

Heute vor genau zehn Jahren, am 29. Mai 2010, hat Lena Meyer-Landrut (29) den Eurovision Song Contest in Oslo, Norwegen, gewonnen. Ein Moment, an den sich die Sängerin offenbar gern zurückerinnert. Zur Feier des Tages überrascht die "Satellite"-Interpretin ihre Fans bei Instagram mit einem besonderen, fast schon ikonischen Outfit: "Ich habe meinen Look von 2010 nachgestellt", schreibt sie zu Bildern, die sie im schwarzen Kleid und mit Kreuzkette um den Hals zeigen.