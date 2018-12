Das Kindermädchen, Labor Day, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Mumie kehrt zurück, Abenteuerkomödie

Im Jahr 5067 vor Christus kämpft der legendäre Skorpionkönig (Dwayne "The Rock" Johnson) um die Macht in Ägypten. Nach langen Auseinandersetzungen wird seine Armee besiegt, die Überlebenden und ihr Anführer treten den Rückzug in die Wüste von Ahm Shere an. Um sein Überleben zu sichern, bietet er dem hundeköpfigen Gott Anubis einen teuflischen Pakt an, der ihn rettet. Viele Jahre später, 1933, im ägyptischen Theben. Rick (Brendan Fraser) und Evelyn O'Connell, genannt Evy (Rachel Weisz), sind nun ein Ehepaar und haben einen Sohn. Bei ihren Ausgrabungen stoßen sie auf den sagenumwobenen goldenen Armreif des Skorpionkönigs...