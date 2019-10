Nach Tod der Tochter: Hoeneß half Hainer

Hainer hatte damals nicht vergessen, dass Hoeneß in der schlimmsten Zeit seines Lebens für ihn da war. "Als unsere Tochter gestorben ist, war Uli Hoeneß der Erste, der mich angerufen hat", erinnert sich Hainer an den plötzlichen Tod seiner Tochter Kathrin, die nur 23 Jahre alt wurde und an einer Lungenembolie verstarb.