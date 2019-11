Das ist "geschmacklos" Ärger um "The Crown": Wird der Queen eine Affäre angedichtet?

Es geht 1977 weiter

Die Netflix-Serie macht in Staffel drei einen großen Zeitsprung und steigt mit Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (45, "The Favourite") als Queen Elizabeth II. im Jahr 1977 in die Geschichte ein. Trotz der Vorwürfe rund um die Handlung: Die neue Hauptdarstellerin sorgt bereits für Begeisterung unter britischen Kritikern. So beschreibt "The Independent" Colmans Darstellung der Monarchin als "hervorragend". "The Vulture" schreibt, die ganze Staffel sei ein "Beispiel für außergewöhnliche Zurückhaltung", die sich schließlich tiefgründig auszahlen würde.