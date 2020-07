"Das ist echt eine Verarsche" Oliver Pocher stichelt wieder gegen den Wendler

Pochers nutzen Chance zur Stichelei

Inzwischen haben der Wendler und Laura geheiratet und - sehr zum Missfallen seiner Exfrau Claudia Norberg (49) - den Nachnamen Norberg angenommen. Auch in diese Wunde legen die Pochers ihren Finger. In dem neuen Video, auf dem Amira Pocher ihrem Mann ein Auto "schenkt", entgegnet er, dass es sich ja ohnehin um sein Auto handele, er habe es schließlich selbst geleast. "Aber ich liebe dich doch so", säuselt Amira, worauf Oliver Pocher ihr entgegnet: "Also wirklich, das ist echt eine Verarsche. Zur Strafe heißt du wie meine Ex-Frau, wenn wir heiraten."