Das hatte 2018 zu bieten "Ein tolles Jahr": Die Promis blicken auf 2018 zurück

Reality-Star Daniela Katzenberger (32): "Ich bin sehr zufrieden und glücklich. Ich habe eine gesunde wundervolle Tochter, einen tollen Mann. Mir geht es gut, was will ich mehr? Auch beruflich läuft es gut. Ich finde es faszinierend, dass ich nach so vielen Jahren immer noch da bin. Insbesondere die neuen Möglichkeiten durch Social Media machen mir großen Spaß, ich lasse meine Fans gern an meinem Leben teilhaben und habe viele spannende Projekte in Planung."