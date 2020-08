Und haben etwas ausgelöst, das Beckenbauer gezielt bezwecken wollte. Effenberg: "Nach der Rückkehr aus Lyon haben wir uns in der Kabine an der Säbener Straße zusammengesetzt, ohne Trainer und Betreuer, und haben darüber gesprochen. Wir waren alle der Meinung, dass wir das nicht verdient hatten. Also haben wir uns geschworen, darauf die passende Antwort zu geben. Jetzt zeigen wir’s dem Franz!"

Wenige Wochen später raunte Effe in der Kabine Beckenbauer nach dem Triumph im Finale 2001 gegen Valencia zu: "120 Minuten marschieren und noch die Nerven behalten im Elferschießen – nicht so schlecht für eine Altherrentruppe, oder!?" Der Kaiser lachte, bot "Effe" das Du an. "Damit", so Effenberg, "war die Sache erledigt".

Lesen Sie auch: Beckenbauer - Müller soll wieder in der DFB-Elf spielen