Das geschah beim Auftakt Dschungelcamp - Tag 1: Eine Versöhnung und bitterböses Blut

Yotta gegen Töpperwien, Burdecki gegen de Cicco

Aus Spannungsgründen wurden zwei Treffen bis zum Schluss der Folge hinausgezögert. Erst direkt im Camp rumpelten die Streithähne und Alpha-Erdmännchen Bastian Yotta (42) und Chris Töpperwien aufeinander - und ignorierten sich geflissentlich. Immerhin: "Aufs Maul hauen" will Töpperwien seiner Selfmade-Nemesis zumindest (noch) nicht. Aber ein baldiges Donnerwetter scheint dennoch so sicher wie das Amen in der Kirche.

Auch Burdecki und Domenico de Cicco (35) gingen sich anfangs aus dem Weg. Doch ein Lichtblick: "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin Doreen Dietel (44) hat sich dazu bereit erklärt, notfalls als Vermittlerin am Lagerfeuer zu fungieren. Aber das war gar nicht notwendig, denn über die gemeinsame Vorliebe für Beautyprodukte folgte schon am Morgen der erste zaghafte Annäherungsversuch zwischen den beiden: "Evelyn, was hast du da?" - "Creme. Sonnencreme." Das Eis war gebrochen.

Die Dschungelprüfung

Als obligatorischer Einstellungstest stand selbstredend die Horror-Cuisine an. Allen Kandidaten wurde ein Best-of der Dschungel-Scheußlichkeiten vorgesetzt: Hoden, Augen, Maden, Penis. Gisele verweigerte erneut und brachte sich damit in die Pole Position für sämtliche anstehende Prüfungen, über die das latent sadistische Publikum verfügen darf. Nur so ein Gefühl. Das zum Ende der Folge umgehend bestätigt wurde. Das Ex-Model muss in der nächsten Folge in den "Kanal-Fatal".

