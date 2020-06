Queen Elizabeth II. (94) wird das erste Mal in ihrer 68-jährigen Regentschaft nicht beim Royal Ascot sein. Das fünftägige Pferderennen-Event findet in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauermassen statt. Die Queen befindet sich mit ihrem Ehemann Prinz Philip (99) auf Schloss Windsor in Isolation. Dort wird die Monarchin britischen Medienberichten zufolge die Berichterstattung über Ascot im Fernsehen verfolgen - schließlich gehen auch einige ihrer Pferde an den Start.