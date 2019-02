Das Duell um die Welt, Song für Mia, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Song für Mia, Romanze

Für den gut aussehenden Sebastian (Tim Oliver Schultz) läuft alles wie von selbst: Tagsüber jobbt er in einer angesagten Modeboutique, abends flirtet er sich durch die Clubs der Stadt. Und er hat einen Traum: Eines Tages möchte er als Sänger im Rampenlicht stehen! Als ihm der bekannte Musikproduzent Meinhold (Max von Thun) einen Plattenvertrag anbietet, rückt die Karriere in greifbare Nähe. Ausgerechnet jetzt wirft ihn ein Unfall aus der Erfolgsspur: Plötzlich kann Sebastian nicht mehr sehen! Statt im Scheinwerferlicht zu performen, muss er sich in völliger Dunkelheit zurechtfinden.