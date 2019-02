Das AZ-Rezept Würzig-lockige Pommes: schnell und einfach selbstgemacht

Was wäre ein Gericht ohne Beilagen? Nur Würstchen? Nur Fleisch? Oder nur Fisch? Langweilig! Darum muss es meist etwas "Gemüsiges“ oder "Salatiges“ sein und: Natürlich Nudeln, Spätzle oder ein Kartoffelprodukt. Beilagen aus Kartoffeln gibt es unzählige: am bekanntesten sind hierbei wohl die Pommes Frites in jeglicher Form, der Kartoffelsalat oder das Kartoffelgratin. Am besten alles selbst schnell und einfach gemacht. Heute geht es um eine Pommes-Variante.