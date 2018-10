Füllung:

100 g Walnüsse (gehackt)

200 g Haselnüsse (gemahlen)

100 g Butter

3 EL Zucker

4 Äpfel

0,5 Zitrone

1 EL Zimt

1 Pck Puddingpulver (gekocht nach Anleitung und erkaltet)

Aufguss:

300 ml Sahne (alternativ Milch)

1 EL Zucker

Zuckerguss:

100 g Puderzucker

1 EL Wasser oder Zitronensaft

Backform-Fett:

1 TL Butter (zum Einfetten der Backform



Zubereitung:

Hefeteig:

1. Mehl, Trockenhefe, Zucker und Salz in eine Schüssel geben und vermengen.

2. Die Butter in einem Topf zum Schmelzen bringen und die Milch dazu gießen, damit sie sich leicht erwärmt.

3. Milch und Butter in die Schüssel zu den trockenen Zutaten gießen und alles zu einem glatten Teig verkneten.

4. Den Hefeteig mit einem feuchten Geschirrtuch abdecken und zirka eine Stunde an einem warmen Ort „gehen lassen“.

Apfel-Walnuss-Zimtschnecken:

1. Den Vanillepudding nach Anleitung kochen und abkühlen lassen.

2. Währenddessen die Äpfel schälen, entkernen und in feine kleine Scheiben schneiden.

3. Die halbe Zitrone auspressen und den Saft, sowie den Zimt unter die Äpfel heben.

4. Für die Nussfüllung die Butter in einen Topf geben, schmelzen lassen und Zucker und Haselnüsse unterrühren.

5. Den Hefeteig rechteckig ausrollen und gleichmäßig mit der Nussmasse bestreichen.

6. Anschließend den erkalteten Vanillepudding darüber ziehen.

7. Danach werden die Apfelscheiben darauf gelegt und die Walnüsse darüber gestreut.

8. Den Teig locker zusammenrollen und sodann in drei bis vier Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

9. Die rohen Schnecken in eine, mit Butter gefettete Form, setzen. (Etwas Abstand halten, denn die Apfel-Walnuss-Zimtschnecken gehen beim Backen auf.)

10. Sahne und Zucker kurz verrühren und über die Apfel-Walnuss-Zimtschnecken gießen.

11. Bei 180 Grad auf indirekter Hitze im Grill oder im Backofen zirka 15-20 Minuten garen, bis die Sahne von den Apfel-Walnuss-Zimtschnecken aufgesogen ist.

12. Puderzucker mit Wasser oder Zitronensaft verrühren und die Apfel-Walnuss-Zimtschnecken damit beträufeln.

13. Warm oder erkaltet servieren.



Anja Auer betreibt mit „Die Frau am Grill“ den größten YouTube-Kanal der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten ihrer Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen.

Weitere Rezepte finden sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill

Anja Auer: Foto: privat

