Was sind eigentlich Cookies? Der Begriff deckt im kulinarischen Bereich jegliche Art von Keksen ab. Zumindest einen sehr großen. Wenn man in Amerika von Cookies spricht, sind aber genau jene großen plätzchenartigen Kekse gemeint, wie auf dem Beitragsbild zu erkennen. Und genau um diese soll es sich in diesem Beitrag drehen. Und zwar: Schoko-Cookies.