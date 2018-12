Es handelt sich um nichts anderes als in Würfel geschnittener Schweinebauch, der drei Zubereitungsphasen durchläuft: Räuchern, Dämpfen und Karamellisieren. In diesem Rezept gibt es jedoch eine knusprige Abwandlung… Normalerweise wird die Schwarte bei den Vorbereitungshandlungen entfernt. Nicht so hier: Wir versuchen nämlich die kleinen süßen Schweinebauchwürfel mit einer knusprigen Kruste in den Burger zu packen. Dazu wird der Schweinebauch eben nicht in Würfel geschnitten, sondern wie auf dem Bild unterhalb zu sehen nur bis zur Schwarte eingeschnitten. Die weiteren Arbeitsschritte unterscheiden sich nicht vom herkömmlichen Rezept.