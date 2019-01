Extratipp: Es bietet sich an ein wenig dickere Fischfilets zu verwenden. Aufgrund der kurzen Garzeit von sehr dünnen Fischfilets macht es wenig Sinn diese mit einer Dicke von nur einem halben Zentimeter auf der Holzplanke zu grillen. Weil der Rauch ja auch ein wenig Zeit benötigt um ins Fischfilet einzuziehen. Ein Zentimeter sollte hierbei das Mindestmaß sein.

Hinweis: Holzplanken zum Grillen können im Grillfachhandel oder Internet erworben werden.

Allgemeine Informationen

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Zutaten

2 Forellenfilets (je 300 g)

50 g Kräuterbutter mit Dill und Knoblauch

4 Cocktailtomaten

Eine halbe Paprika

Meersalz (Nach Geschmack)

Pfeffer (Nach Geschmack)

1 Zitrone

Zubereitung

1. Die Fischhälfte waschen und trocken tupfen. Mit einer Pinzette auf Gräten überprüfen, die beim Filetieren eventuell übersehen wurden. Diese entfernen und den Fisch auf die Holzplanke setzen.

2. Die Kräuterbutter in Ringe aufschneiden und der Mitte entlang über den Fisch platzieren, so dass sich diese beim Schmelzen schön über die Oberfläche verteilt.

3. Die Cocktailtomaten halbieren und die Paprika in dünne Streifen schneiden – mit beidem den Fisch garnieren.

4. Das Brett nun auf dem vorgeheizten Grill in die direkte Hitze (200 Grad) platzieren. Für zirka 20 Minuten grillen – in dieser Zeit dürfte sich auch der Rauch des angekokelten Holzbretts ausbreiten.

5. Mit Meersalz und Pfeffer nach Belieben würzen, Zitronensaft drüber träufeln



Anja Auer betreibt mit „Die Frau am Grill“ den größten YouTube-Kanal der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten ihrer Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen.

Weitere Rezepte finden sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill

Anja Auer: Foto: privat

