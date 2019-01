Zubereitung

1. Das Lammfleisch in mundgerechte Würfel schneiden und mit 4 EL Mehl bestäuben.

2. Das Butterschmalz im Dutch Oven (bzw den Topf auf dem Herd) erhitzen und das Fleisch darin scharf anbraten, so dass sich Röstaromen bilden (es empfiehlt sich das Fleisch nicht auf einmal anzubraten, sondern in drei einlagigen Tranchen).

3. Das Fleisch nun auf einem tiefen Teller beiseite stellten, die Zwiebeln klein hacken und zusammen mit den halbierten Knoblauchzehen im Dutch Oven andünsten. Anschließend das Tomatenmark beigeben und weitere zwei bis drei Minuten der Hitze aussetzen.

4. Nun mit Lammfond und Rotwein ablöschen und dabei die Röstaromen, die sich am Boden abgesetzt haben lösen.

5. Die Lorbeerblätter, Rosmarin, Wacholderbeeren zugeben und auch das Fleisch (mit dem sich im Tellerboden befindlichen Fleischsaft!). Einmal aufkochen und dann für etwa eine Stunde bei leicht geöffnetem Deckel leicht köcheln lassen.

6. Die in Scheiben geschnittenen Karotten/ Staudensellerie und die geschälte und in Würfel geschnittenen Kartoffelstücke beigeben. Für eine weitere Stunde mit geschlossenem Deckel köcheln lassen.

7. Nun die Erbsen noch untermischen und zehn Minuten mitköcheln lassen.

8. Vor dem Servieren noch mit klein gehackter Petersilie garnieren.