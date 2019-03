Zutaten:

Kaiserschmarrn

4 EL Mehl

1 TL Backpulver

125 ml Milch

1 Prise Salz

4 Eier

2 EL Zucker

1 Pck Vanillezucker

1 EL Rosinen

1 EL Rum

Karamellisieren

80 g Australische Macadamia

1 TL Zucker

1 TL Butter

Zum Braten

1 EL Butter oder Butterschmalz

Zum Bestäuben

1 EL Puderzucker

Zubereitung:

1. Mehl, Salz und Backpulver in eine Schüssel geben und durch die Zugabe von Milch zu einem Teig verrühren.

2. Anschließend die Eier unterrühren, sowie den Zucker, den Vanillezucker und den Rum, in den die Rosinen eingelegt wurden. (Die Rosinen also vorher abseihen und beiseite legen.)

3. Eine Pfanne auf mittlere Hitze vorheizen und die Butter darin schmelzen lassen.

4. Nun den Kaiserschmarrn Teig mit einer Schöpfkelle in die Pfanne gießen, bis der Boden vollständig bedeckt ist.

5. Die Rosinen darauf verteilen.

6. Die Pfanne mit einem Deckel abdecken und zwei bis drei Minuten braten lassen.

7. Anschließend wird der Teig mit einem Pfannenwender geviertelt und gewendet und weiteren zwei Minuten gebacken.

8. Nun zupft man die Teigstücke mit einer Gabel in mundgerechte Stücke und gibt den Zucker, die gehackten Macadamias und die Butter zum Karamellisieren dazu. Alles noch einmal gut vermengen.

9. Den Kaiserschmarrn mit Puderzucker bestreuen und servieren



Anja Auer betreibt mit "Die Frau am Grill" den größten YouTube-Kanal der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten ihrer Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen.

Weitere Rezepte finden sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill

Anja Auer: Foto: privat

