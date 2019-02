Das AZ-Rezept Die selbst gemachte Bratwurst – so geht es!

Beim Bratwurst machen weiß man, was drin ist

Obwohl: Dass die wenigsten Leute an das Selbermachen von Bratwurst denken, stimmt nicht ganz. Es gibt immer mehr Menschen, besonders in Videos auf YouTube zu beobachten, die ihre Würste selber produzieren. Aber es ist immer noch eine sehr kleine Gemeinde. Der größte Vorteil, neben dem Spaß des gemeinsamen Wurstens, so es in einer Gruppe geschieht: Man weiß, was sich in der Wurst befindet. Sprich: Bei welchem Metzger ist das Fleisch erworben, welche Gewürze verwende ich und natürlich in den meisten Fällen: keine künstlichen Zusatz- und Konservierungsstoffe.