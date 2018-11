Zutaten

12 Sandwichscheiben

400 g Putenbrust

8 Blätter Eisbergsalat

12 Streifen Frühstücksspeck

2 Tomaten

2 hart gekochte Eier

100 ml Mayonnaise

100 ml Birnen BBQ Soße (alternativ eine andere fruchtige BBQ Soße)

Salz (zum Abschmecken)

Pfeffer (zum Abschmecken)

50 g Gewürzmischung (bestehend aus: 1 TL grüner Pfeffer, 1 gestrichener EL brauner Zucker, 1 gestrichener EL Meersalz, 1 TL Knoblauchpulver, ½ TL Kreuzkümmel und ½ TL Zimt)

16 Sandwich-Spieße

Zubereitung

1. Die Gewürzmischung zubereiten, das Fleisch kräftig damit einreiben und für zwei Stunden in den Kühlschrank legen.

2. Den Smoker auf 120 Grad vorheizen und das Fleisch darin bis zu einer Kerntemperatur von 75 Grad räuchern. Klappt natürlich auch mit in der Pfanne gebratenen Putenbrust - für den Rauchgeschmack kann hierbei ein Rauchsalz helfen.

3. Die Tomaten und die Eier in Scheiben schneiden, den Salat in kleine Streifen.

4. Den Frühstücksspeck in der Pfanne oder dem Grill kross braten/grillen.

5. Das Fleisch in 0,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Eine angeröstete Sandwichscheibe mit Salat belegen, Mayonnaise darauf geben, gefolgt von ein paar Scheiben gekochtem Ei und der geräucherten Hähnchenbrust. Nun die mittlere Sandwichscheibe auflegen und abermals zuerst mit Salat belegen, dann mit Birnen BBQ Soße bestreichen, die Tomaten darauf platzieren und zuletzt mit dem Frühstücksspeck belegen. Mit Salz und Pfeffer nach Belieben würzen. Mit der dritten Sandwichscheibe abschließen.

6. Das Club Sandwich nun mit vier Spießen feststecken und zweimal quer durchschneiden. (So fällt es nicht auseinander)



Anja Auer betreibt mit „Die Frau am Grill“ den größten YouTube-Kanal der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten ihrer Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen.

Weitere Rezepte finden sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill

Anja Auer: Foto: privat

