Bald ist es wieder soweit und Frau Holle wird uns mit ihrer weißen Pracht versorgen. Dann macht es natürlich am meisten Spaß: Wintergrillen in der Schneelandschaft. Egal ob man diese vom Balkon aus, im Garten oder in einem Park genießt. Doch Achtung, im Winter kommt es beim Grillen noch zusätzlich auf einige Dinge an, die man aus dem Sommer so nicht gewohnt ist…