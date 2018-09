Video: So machen Sie Reh-Bratwurst

Allgemeine Informationen

Portionen: 5

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Kochzeit: 60 Minuten



Zutaten:

500 g Rehfleisch Rücken oder Keule

500 g Schweinebauch

1 EL Paprikapulver

1 EL Oregano

1 EL Majoran

1 TL Pfeffer

1 EL Salz Faustregel: 22 g Salz pro Kilogramm Fleisch

Schafsdärme Am besten beim Metzger für die gewünschte Menge bestellen

Zubereitung:

1. Da der Darm oft in kalter Salzlake gelagert wird sollte man ihn zirka eine Stunde vor dem Wursten in lauwarmes Wasser einlegen und quellen. (Nicht über 40 Grad) So wird der Naturdarm dehnbarer und lässt sich leichter verarbeiten.

2. Rehfleisch und Schweinebauch in Gulaschgroße Stücke schneiden.

3. Die Fleischstücke mit Paprikapulver, Oregano, Majoran, Salz und Pfeffer würzen und im Anschluss durch den Fleischwolf drehen.

4. Das Brät zu einer feinen Masse verkneten. (Es empfiehlt sich vor dem Wursten etwas von der Fleisch-Masse zum Test in einer Pfanne anzubraten um zu wissen ob einem der Geschmack der Gewürze schmeckt)

5. Nun wird der Befüller mit dem Wurstbrät befüllt.

6. Anschließend wird der Schafsdarm auf den Befüllstutzen aufgezogen und das Ende des Naturdarms verknotet.

7. Den Naturdarm vorsichtig und nicht zu fest befüllen.

8. Nach dem Befüllen können nun die Rehbratwürste in die gewünschte Wurstlänge abgedreht werden. Dafür einfach im Abstand von 8 bis 10 Zentimetern den Darm vorsichtig zusammendrücken und um die eigene Achse wirbeln.

9. Die Rehbratwürste auf dem Grill bei direkter mittlerer Hitze grillen. Alternativ natürlich auf dem Herd in der Pfanne.

Anja Auer betreibt mit „Die Frau am Grill“ den größten YouTube-Kanal der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten ihrer Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen.

Weitere Rezepte finden sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill

Anja Auer: Foto: privat

