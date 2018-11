Zutaten:

Burger 500 g Rinderhackfleisch

1 TL Meersalz

1 TL grüne Pfefferkörner

3 Zehen Knoblauch

1 EL Sonnenblumenöl

9 Steifen Frühstücksspeck

6 Scheiben Cheddar

6 Blattrosetten Feldsalat

3 Burger Buns

Apfel Zimt Chutney

3 Zwiebeln

2 Äpfel

3 EL Sonnenblumenöl

10 Walnüsse

100 g brauner Zucker

100 ml Passionsfrucht

Balsamico (alternativ ein anderer fruchtiger Balsamico)

1 TL Zimt

0,5 TL Meersalz

0,5 TL Pfeffer

Zubereitung:



Apfel Zimt Chutney

1. Die Äpfel vierteln und das Kernhaus entfernen, schälen sowie in kleine Würfel schneiden.

2. Die Zwiebeln auch in kleine Würfel schneiden, die Walnüsse hacken.

3. Das Sonnenblumenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin anbraten.

4. Die Äpfel und die Walnüsse dazugeben und kurz unterrühren und mit Zucker karamellisieren.

5. Mit Passionsfrucht Balsamico ablöschen, den Zimt unterrühren und zirka 20 Minuten köcheln lassen.

Herbst Burger

1. Die Pfefferkörner in einem Mörser zerstoßen.

2. Das Rinderhackfleisch in eine Schüssel geben und mit Meersalz und den zerstoßenen Pfefferkörnern würzen.

3. Den Knoblauch fein hacken und ebenfalls unter die Hackfleischmasse kneten.

4. Anschließend Burger Patties formen und mit Sonnenblumenöl einstreichen.

5. Die Burger Patties werden nun bei zirka 190 bis 220 Grad auf direkter Hitze zuerst zirka 5 Minuten von einer Seite gegrillt. Dies gelingt natürlich auch in der Pfanne.

6. Nach dem Wenden mit jeweils zwei Cheddar-Scheiben belegen und weitere fünf Minuten grillen.

7. Währenddessen werden die Burger Buns mit der Schnittseite nach unten auf direkter Hitze etwas angeröstet.

8. Nun kann der Burger belegt werden. Dazu den Boden des Buns mit etwas Feldsalat belegen, anschließend den Patty darauf setzen und das Apfel-Zimt-Chutney darüber geben und zum Schluss die Oberseite des Buns darauf setzen.



Anja Auer betreibt mit „Die Frau am Grill“ den größten YouTube-Kanal der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten ihrer Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen.

Weitere Rezepte finden sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill

Anja Auer: Foto: privat

AZ-Grillrezept: Flap Meat – der eher unbekannte Steak Cut

AZ-Grillrezept: Bayerischer Bratwurst Pie

AZ-Grillrezept: Reh-Vorderlauf

AZ-Grillrezept: Reh-Bratwurst

AZ-Grillrezept: Forellen-Steaks

AZ-Grillrezept: So gelingt der Fenchel-Salat

AZ-Grillrezept: Frühlingsrollen selbst gemacht

AZ-Grillrezept: Spargel Chorizo Wrap

Lesen Sie hier: Sieben Grillfehler, die es zu vermeiden gilt

Lesen Sie hier: AZ-Interview mit Anja Auer