In diesem Rezept werden die Forellen Steaks auf einer gusseisernen Platte auf dem Grill herausgebraten. Das klappt selbstverständlich auch analog in der Pfanne in der Küche. Und zwar „Natur“ – sprich ohne die Beigabe von Gewürzen oder Kräutern. Eine weitere Möglichkeit: Die Forellen Steaks in Mehl wenden und im heißen Fett herausbraten. So wird die Haut zu 100 Prozent sehr knusprig und lässt sich ebenfalls genießen – für alle diejenigen Feinschmecker, welche die Haut der Forelle gerne essen.