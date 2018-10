Für das Sauerkraut

250 g Sauerkraut

500 ml Gemüsebrühe

1 kleiner Apfel

1 kleine Zwiebel

75 g geräucherter Schweinebauch

2 Knoblauchzehen

1 EL Griebenschmalz (oder 1 EL Sonnenblumenöl)

1 EL Zucker

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

2 kleine Lorbeerblätter

3 Wacholderbeeren

1/2 TL Kümmel



Für den Kartoffelbrei

300 g Kartoffeln

100 ml Milch

20 g Butter

1/2 TL Muskat

1/2 TL Salz

Außerdem

1 TL Butter zum Einfetten der Form

10 Nürnberger Rostbratwürste



Zubereitung:

Mürbeteig

1. Mehl und Salz mischen und auf eine Arbeitsfläche geben und in der Mitte eine Mulde formen und Eier und Butter in Flocken hineingeben. Alle Zutaten zu einem Knetteig vermengen.

2. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und im Kühlschrank 30 Minuten ruhen lassen.

Sauerkraut

1. Zwiebel, Apfel und Speck klein schneiden und zusammen mit dem fein gehackten Knoblauch im Griebenschmalz anbraten.

2. Das Sauerkraut zugeben und mit der Gemüsebrühe aufgießen.

3. Lorbeerblätter, Wacholderbeeren und Kümmel untermischen.

4. Das Sauerkraut eine gute Stunde köcheln lassen, so dass sich die Flüssigkeit um ein Drittel reduziert.

Kartoffelbrei

1. Die Kartoffeln kochen, schälen und anschließend mit einer Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken.

2. Die Milch und die Butter zugeben und zu einem cremigen Brei verrühren.

3. Den Kartoffelbrei mit Salz und geriebener Muskatnuss abschmecken.

Bavarian Bratwurst Pie

1. Den Mürbteig aus der Folie nehmen, halbieren und eine Hälfte zu einer Kugel formen, mit einem Nudelholz ausrollen und in die mit Butter eingefettete Form legen (auch am Rand) und leicht andrücken.

2. Nun das Sauerkraut und anschließend den Kartoffelbrei hineinschichten. (Wer möchte, kann wie im Video gezeigt noch ein paar Butterflöckchen auf den Kartoffelbrei setzen.)

3. Anschließend wir die andere Hälfte des Teiges ebenfalls ausgerollt und mit dem Messer Mittig ein X hineingeschnitten.

4. Die Teigschicht vorsichtig aufsetzen und den Teig beim Schnitt in der Mitte von innen nach außen aufklappen.

5. Nun werden die Würstchen locker aufgelegt.

6. Den Bavarian Bratwurst Pie nun bei 180 Grad in die indirekte Hitze stellen und zirka 50 Minuten garen. Die Bratwürste sollten schön goldbraun sein. Dies gelingt natürlich auch im vorgeheizten Backofen.

Anja Auer betreibt mit „Die Frau am Grill“ den größten YouTube-Kanal der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten ihrer Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen.

Weitere Rezepte finden sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill

Anja Auer: Foto: privat

