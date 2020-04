Bedrückende Stimmung am Flughafen München

Die Situation wirkt apokalyptisch bedrückend. Es ist so still, dass die automatischen Rolltreppen die Geräuschkulisse bestimmen. In Terminal 2, wo normalerweise Tausende Menschen zum nächsten Flug hasten, läuft einem fast niemand über den Weg. Aus dem Nichts taucht ein Geräusch auf, wie eine kleine Kreissäge: Es ist ein automatisches Dönermesser, das am Fleischspieß auf- und abfährt. Ein Kunde wartet auf Döner, zwei Männer bedienen ihn.