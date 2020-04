Vor allem der Umstand, dass in den vergangenen Wochen regelmäßig Details aus den eigentlich vertraulichen Verhandlungen an die Medien durchsickern, missfällt Neuer. "Alle Gespräche, die ich seitdem hier hatte, wurden immer sehr vertrauensvoll geführt. Nie ist etwas nach außen gedrungen. Jetzt aber stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen", erklärt der Nationalkeeper und gibt zu: " Klar, das ärgert mich. Das kenne ich so nicht beim FC Bayern."