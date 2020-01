Danni Büchner auf Platz drei Dschungelcamp-Finale: Prince Damien siegt und spendet

Magerkost bei Danni und Sven

Davon konnten Danni und Sven nur träumen. Sie hatte zu sehr mit lebendigen Kriechtieren zu kämpfen, er mit toten. Auge in Auge mit Spinnen, Schlangen und Ratten im Glashelm versagten Danni die Nerven. Weil ihre Hände zu sehr zitterten, schaffte sie es lediglich bei einem Stern, ihn mit einem Inbusschlüssel abzuschrauben. Die ohnehin nicht üppige Vorspeise musste also schon mal durch drei geteilt werden.

So auch die Hauptspeise, um die sich Sven kümmern durfte. Dass der ehemalige Box-Weltmeister eine starke Rechte hat, bewies er in 34 ungeschlagenen Profikämpfen. Einen starken Magen ließ er in seiner Dschungelprüfung allerdings sträflich vermissen. "Jetzt geht es mir super scheiße, weil ihr mich quälen wollt", war dem 52-Jährigen umgehend klar, als man ihn an den gefürchteten Holztisch setzte. Ein Kuhauge erwies sich in der Folgezeit als "zu gummi", eine Schaf-Plazenta als zu mächtig und eine riesige Made als zu madig. Ausgerechnet eine Spinne samt Spinnenbrutsack mampfte Sven aber tapfer - machte in der Summe viel Würgereiz, aber auch bei ihm nur einen Stern.

