"Wenn man kritisch ist, muss man die Flagge in die Hand nehmen und nach oben halten. Und dann müssen alle demjenigen hinterherrennen. Dann muss er auch große Leistung liefern. Den Anspruch muss er jetzt auch an sich selbst haben", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zur deutlichen Kritik des Nationalspielers an den bisherigen Leistungen des Rekordmeisters.