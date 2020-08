Dankeskarte der Royals Prinz Louis: Neues Foto des jüngsten Royals

Am 23. April feierte der kleine Prinz Louis seinen zweiten Geburtstag. Seine Eltern Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) bedankten sich danach - wie man das in gutem Hause macht - mit Dankeskarten bei den Gratulanten für die vielen Glückwünsche. Wie so eine Karte aus der "Royal Mail" aussieht, ist nun auch bekannt.